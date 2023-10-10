Внедорожник TANK 400 появился в России за 5,3 млн рублей

На российском авторынке появился внедорожник TANK 400, который официально в нашу страну не поставляется. Новинка предлагается в максимальной комплектации по цене 5 млн 299 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Речь идет о гибридной версии TANK 400, продажи которой не так давно стартовали в Китае. У такой машины 2-литровый турбомотор выдает 245 л.с. и 380 Нм, еще 163 л.с. и 400 Нм добавляет электродвигатель, встроенный в 9-ступенчатый «автомат». Роль батареи выполняет крупный никель-кобальт-марганцевый (NMC) аккумулятор с емкостью 37,1 кВт-ч. Его хватает на 105 км хода на чистой электроэнергии. Пиковая отдача гибридной системы составляет 408 л.с. и 750 Нм. Согласно данным автопроизводителя, на одном баке такой внедорожник может проехать 800 км.

TANK 400 Hi4-T чуть крупнее официально представленного в России TANK 500: 4985 х 1960 х 1900 мм, база такая же – 2850 мм. В основе модели лежит рамная конструкция с неразрезным задним мостом и двухрычажной передней подвеской. Минимальный дорожный просвет внедорожника – 224 мм, углы въезда и съезда равны 33 и 30 градусам, глубина преодолеваемого брода – 800 мм.

Интерьер TANK 400 Hi4-T отличают крупный 16,2-дюймовый центральный экран, круглое рулевое колесо и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Их дополняет проекция на лобовое стекло. В салоне также присутствует трехзонный климат-контроль, 10 динамиков и функция массажа водительского сиденья.

Официально о выходе TANK 400 на российский рынок марка не объявляла. На данный момент модельный ряд TANK в России состоит из двух внедорожников: TANK 300 и TANK 500.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Arctic Trucks Russia представила внедорожник TANK 300 в экстремальной версии Arctic Trucks АТ35. Стоимость готового автомобиля новой модификации составляет от 5 млн 299 тыс. рублей.

Фото: www.autohome.com.cn