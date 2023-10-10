«CarX: революция в автобизнесе»: Алексей Подщеколдин рассказал о нюансах ведения бизнеса с компаниями из КНР

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в ходе форума «CarX: революция в автобизнесе» рассказал, как он видит сегодняшнюю ситуацию в дилерском сообществе, какие цели ставит перед собой как руководитель крупнейшей автомобильной ассоциацией в стране и поделился опытом своего партнерства с китайскими производителями и дистрибьюторами. Символично, что выступление спикера проходило в режиме онлайн: глава РОАД сейчас находится в очередной командировке в Китае.

«Хочу, чтобы нас, автодилеров, считали в стране очень серьезной отраслью, которая делает 7 – 8% госбюджета, - поделился своим сокровенным желанием президент РоАД. - Автобизнес – это не только про деньги. Это и трудовая занятость людей (мы даем работу, в автобизнесе сегодня 101 профессия), и мы даем мобильность. Моя задача – сделать так, чтобы статус нашей профессии был уважаем. В Китае президент страны хотя бы раз в год встречается с представителями автомобильной ассоциации, отдавая дань уважения к отрасли. У нас пока такого нет...».

Когда российский рынок только начинал складываться, к нам пришли крупные европейские, корейские, японские автопроизводители с огромными бюджетами. Российские дилеры многому у них научились – понимать процессы, составлять планы (как больше продать автомобилей), автосервис тоже казался понятным. Однако, в 2022 году ситуация поменялась коренным образом: многие иностранные производители, которые формировали около 60% российского авторынка, с него ушли. Прошел год. Немного подождав и не дождавшись, что все «как-то рассосется само собой», часть дилеров стала видеть партнеров в представителях китайского автопрома, некоторые – решили распрощаться с отраслью…

Время покажет, кто был прав, считает Подщеколдин. Основываясь на собственном опыте, он говорит, что с китайцами работать не так легко. Они пришли в российский автобизнес с более сложными порядками, чем мы привыкли. Отсюда довольно много проблем, с ними трудно зарабатывать. Они отстаивают свои интересы очень серьезно. В некоторых вопросах они более жестко ведут бизнес: у них большая тренировка на внутреннем рынке, они привыкли к изощренной конкурентной борьбе (в Китае более 120 производителей, и каждый год рождаются новые бренды). Не будем забывать, что объемы продаж автомобилей в Китае очень серьезные. И к нам они приходят с желанием продавать большие объемы.

«Мы сегодня находимся в ножницах между настороженным отношением покупателей и амбициозными планами китайцев. Но нам нужно вступать в работу с китайскими производителями. Нам – это РОАД. Потому что цель у нас одна – продавать хорошие качественные автомобили. Мощность автопрома китайского большая, решения – современнейшие», - отмечает Подщеколдин.

Также он напомнил, что в Китае много специалистов, которые довольно настороженно относятся к полной электрификации транспортных средств, многие выступают за развитие гибридов в автопроме. «Но эта тема – для отдельной конференции», - завершил свое выступление на форуме руководитель РОАД.

Фото: АВТОСТАТ