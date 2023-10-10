Китай – крупнейший мировой экспортер автомобилей

Китай обогнал Японию и вышел на первое место по количеству экспортируемых автомобилей в мире. Об этом рассказал генеральный директор ТВК автомобилей и техники «Гринвуд» Ли Фэн в ходе форума «CarX: революция в автобизнесе».

В 1 квартале 2023 года экспорт легковых автомобилей из Китая составил более 1 млн единиц, обогнав Японию. Всего же за полгода было экспортировано 1,5 млн машин, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки растут, в том числе и за счет электротранспорта. За первые шесть месяцев Китай отправил в другие страны 800 тыс. электромобилей. Это 34% всего экспорта страны. Главным рынком сбыта стала Европа.

В ТОП-3 крупнейших производителей-экспортеров из КНР в 1 полугодии стали SAIC Motor (483 тыс. шт.), Chery (394 тыс. шт.) и Tesla, имеющая производство в Шанхае (182 тыс. шт.).

Значительно вырос и экспорт в Россию. Если до 2023 года оборот поставок в нашу страну составлял 1 – 1,5 млрд долларов, то в 1 квартале он достиг 4,6 млрд долларов.