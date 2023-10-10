OMODA реализовала в России более 30 тысяч автомобилей

Марка OMODA, которая появилась на российском рынке в октябре 2022 года, за первый год продаж реализовала в нашей стране свыше 30 тыс. автомобилей.

Как сообщает пресс-служба OMODA, за 1 год марка сумела обрести невероятную популярность среди потребителей. Так, в январе 2023 года OMODA попала в ТОП-10 наиболее востребованных автомобильных марок в России. Первая модель в продуктовой линейке бренда – кроссовер OMODA C5 – оказалась лидером среди всех представленных на рынке иномарок, покупаемых в кредит посредством фирменной маркетинговой программы. А в августе 2023 года OMODA C5 вошел в ТОП-3 самых продаваемых кроссоверов в России.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA в России включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5 и его «заряженную» версию S5 GT. В четвертом квартале 2023-го в нашей стране ожидается первый электромобиль бренда – кроссовер OMODA Е5.

Фото: OMODA