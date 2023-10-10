До конца года на рынок выйдут три новые модели Evolute

На данный момент в России продаются только две модели отечественного бренда Evolute – электрический седан i-PRO и компактный электрокроссовер i-JOY. Обещанная третья модель немного задержалась с выходом, но в конце октября уже выйдет в продажу – это будет инновационный кроссовер Evolute i-SKY. Также до конца года рынок получит еще спортивный электрокроссовер i-JET и электроминивэн i-VAN. Об этом сегодня в ходе форума «CarX: революция в автобизнесе» сообщила руководитель отдела маркетинга бренда Evolute Алла Сапегина.

В своем выступлении она напомнила, что основная задача сегодняшнего автомобиля – не просто перевозить человека и грузы, а в том, чтобы сделать жизнь человека комфортнее. И конкретно создание электромобилей сегодня – это не только переход на новый уровень мобильности, речь идет о создании экосистемы как таковой, в которой человеку будет безопасно, удобно и комфортно.

Завод «Моторинвест» в Липецкой области 28 сентября отметил первую годовщину схода с конвейера первого электромобиля, напомнила спикер: «Можно сказать, мы уже год «рубим лед», являемся первооткрывателями в электромобильной сфере в России. Мы тестируем продукты, изучаем, как ведут себя электромобили зимой и в теплую погоду. Наши партнеры по зарядной структуре знают нас, потому что практически со всеми мы налаживаем связи. Нам очень важно, чтобы наши электромобили заряжались абсолютно от всех зарядок. И, конечно, мы вместе с партнерами заботимся о том, чтобы зарядная структура в стране развивалась...».