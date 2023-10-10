Белорусский авторынок в сентябре вырос более чем в 5 раз

Белорусский авторынок в сентябре составил 2 058 машин, что более чем в 5 раз выше показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2023 года в республике было реализовано 13 750 новых легковых автомобиля (+13,2%), гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Безусловным лидером продаж в Белоруссии остается Geely, реализовавшая в сентябре 1 365 автомобилей. Как отмечают в БАА, ситуация на автомобильном рынке стабилизируется, и после нескольких лет стремительного падения продажи новых легковых автомобилей могут начать постепенно расти. Этому способствует появление на рынке республики новых автомобильных брендов.

Фото: «Минск-Лада»