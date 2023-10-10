Бывшая «дочка» Volkswagen в России займется продажами китайских электромобилей

Компания AGR Automotive Group объявила о запуске нового направления Premium Electro – программы для партнеров и клиентов, в рамках которой на российском рынке будут представлены премиальные электрические и гибридные автомобили брендов Avatr, Zeekr, Rising, Li Auto, HiPhi, Lotus, а также сформирована дилерская сеть по всей России с эксклюзивными шоу-румами.

Как сообщает пресс-служба AGR Automotive Group, в рамках одного шоу-рума Premium Electro можно будет изучить инновационные новинки разных брендов, пройти тест-драйв и выбрать свой электрокар. На выбор покупателей будут предложены такие электромобили и гибридные модели как Avatr 11, Zeekr 001, 009 и X, Rising R7 и F7, Li L9 и L7, HiPhi Z, Lotus Eletre S+ и R+.

География партнерской сети Premium Electro охватит города с высокой степенью готовности инфраструктуры для электромобилей (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и Калининград).

Продажи новых электромобилей в России по итогам 2023 года могут составить 12 – 13 тысяч единиц, что означает рост в 4 – 4,3 раза по отношению к прошлому году, следует из прогноза агентства «АВТОСТАТ». Напомним, что в 2022 году в нашей стране было реализовано 3 тысяч новых электрокаров.

Что касается итогов девяти месяцев нынешнего года, то за это время объем российского рынка новых электромобилей, по данным АО «ППК»*, составил 8752 экземпляра. Это в 4,9раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Фото: AGR Automotive Group