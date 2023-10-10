Что еще известно о российском электромобиле «Атом»?

Интерьер отечественного электрокара будет минималистичным, но технологичным. Управлять функциями автомобиля водитель сможет при помощи дисплея, встроенного в рулевое колесо. Также на помощь придут проекционный дисплей и голосовой помощник.

Так, запаса хода без подзарядки хватит на 500 км. При этом заряжается автомобиль довольно быстро – от 5 до 8 минут на 100 км. До «сотни» «Атом» способен разогнаться за 8 секунд. Уже сейчас известно, что мощность электродвигателя составит 150 л.с. Дорожный просвет равен 170 мм, а объем багажника – 350 литров.

В рамках форума « CarX: революция в автобизнесе » стали известны некоторые подробности отечественного электрокара «Атом». О них рассказал представитель компании Руслан Шевченко.

Особое внимание создатели «Атома» уделяют киберзащищенному программному обеспечению. Оно позволит создавать приложения для электрокара сторонним разработчикам и это никак не повлияет на безопасность транспортного средства.

Уровень локализации будет достаточно высок. Известно, что двигатель и батарею для электромобиля создает «Росатом». Кузов также будет изготавливаться российскими поставщиками.

Напомним, что электромобиль «Атом» поступит в продажу в 2025 году. Уже сейчас по предзаказу раскуплено около 36 тысяч машин.

Форум «CarX: революция в автобизнесе» продолжает свою работу. У вас еще есть возможность попасть на мероприятие, которое проходит 10 и 11 октября. Для этого необходимо зарегистрироваться здесь.

Фото: АВТОСТАТ, Атом