Стартовая цена лифтбека «Москвич 6» составит чуть более 2,6 млн рублей

Автозавод «Москвич» официально объявил цены и комплектации своей новой модели – лифтбека «Москвич 6». Как гласит опубликованный на сайте компании прайс-лист, минимальная стоимость автомобиля чуть превысит 2,6 млн рублей.

Известно, что на начальном этапе «Москвич 6» будет предлагаться покупателям с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 136 л.с., работающим в паре с вариатором. При этом версии с более мощным мотором (1,5 л; 174 л.с.) и 6-ступенчатым «роботом» появятся позже, сообщает официальный телеграм-канал автозавода.

Отгрузки новой модели в дилерскую сеть начнутся в ближайшее время. «Москвич 6» пока будет доступен в двух комплектациях – «Комфорт» и «Бизнес» с ценой 2 626 000 и 2 826 000 рублей соответственно.

Так, в базовой комплектации «Комфорт» лифтбек комплектуется полностью светодиодной оптикой, подогревом передних сидений, вертикальным экраном мультимедиа размером 10,4 дюйма, камерой заднего вида, датчиками парковки, бесключевым доступом.

Версия «Бизнес» имеет еще больше современных опций, например, цифровую приборную панель с цветным экраном на 7 дюймов, климат-контроль, электропривод сиденья водителя, систему камер кругового обзора 360 градусов, люк с электроприводом.

Напомним, что производство лифтбека «Москвич 6» стартовало в начале сентября. Модель стала третьей по счету в линейке отечественной марки (после кроссоверов «3» и «3e»). Она имеет следующие габариты: 4770 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту. Дорожный просвет составляет 140 мм. Также автомобиль обладает просторным салоном и вместительным багажником объемом 540 литров.

О перспективах лифтбека «Москвич 6» и его возможных конкурентах вы можете подробно прочитать в нашей специальной рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Москвич»