AUTOSTAT Awards 2023: будет объявлен «Бренд года» в России

Как сообщалось ранее, в рамках двухдневного форума «CarX: революция в автобизнесе», который стартует уже сегодня, в 10-00 по московскому времени, будут объявлены итоги национальной премии AUTOSTAT Awards 2023. Одна из номинаций этой премии называется «Бренд года».

Для определения лучшего автомобильного бренда среди официально представленных на российском рынке нами было опрошено более 5 тысяч автовладельцев. Интегральная оценка проводилась по двум основным критериям:

- готовность купить автомобиль марки;

- оценка перспективности марки на рынке.

Какой бренд стал лучшими в России? Это вы узнаете уже совсем скоро – в ходе форума «CarX: революция в автобизнесе». Помимо автомобилей, будут объявлены и другие победители премии AUTOSTAT Awards 2023, а именно: компании, персоны, автомобили. Все подробности здесь: www.carx.ru.

Фото: АВТОСТАТ