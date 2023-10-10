Итоги 40-й недели на авторынке: «в плюсе» только LCV

По итогам 40-й недели 2023 года (со 2 по 8 октября) в России было продано 31 280 единиц новой автомобильной техники, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Эксперты агентства отмечают, что достигнутый результат оказывается на 3% меньше, чем неделей ранее. При этом падение рынка коснулось практически всех его сегментов, кроме легких коммерческих машин (LCV).

Так, за 40-ю неделю было реализовано 25 884 легковых автомобиля – на 4% меньше, чем за 39-ю неделю. Продажи грузовиков составили 3 156 экземпляров (-7%), а автобусов – 165 штук (-23%). А вот реализация LCV, напротив, выросла на 10% (до 2 075 шт.).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ