В России насчитывается около 23 тысяч автомобилей ВАЗ-2102

21 сентября 1971 года в СССР началось производство первого вазовского универсала – ВАЗ-2102. Пусть и с опозданием, но мы все же решили в честь этого события узнать, а сколько таких машин осталось в России спустя уже более 40 лет.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2023 года в нашей стране было зарегистрировано 22,7 тыс. таких универсалов. При этом больше всего «двоек» числится в Сибири – почти 35% от общего количества. Порядка 14% «обитает» их на Дальнем Востоке, чуть меньше – в Центральном ФО и Южном ФО (12,5% и 12% соответственно).

Если же смотреть региональную разбивку, то крупнейшим парком ВАЗ-2102 обладает Иркутская область. На ее долю приходится 12% от всех «двушек», которые еще стоят на учете. А вот доля каждого из оставшихся субъектов РФ по этому показателю не дотягивает и до 8%.

Более подробная информация о текущем состоянии парка ВАЗ-2102 и других моделей содержится в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ