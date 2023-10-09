РОАД прогнозирует падение рынка новых автомобилей в 4 квартале

В 4 квартале 2023 года продажи новых легковых машин в России могут сократиться на 5 – 10% относительно 3 квартала. Об этом информационному агентству РИА Новости рассказали в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Так, продажи легковых автомобилей в последний квартал года по прогнозу РОАД могут составить от 284 тыс. до 300 тыс. экземпляров. Напомним, по данным агентства «АВТОСТАТ», в третьем квартале этот показатель составил почти 316 тыс. проданных экземпляров.

Ассоциация автодилеров выделяет несколько причин потенциального снижения спроса в конце года – повышение утилизационного сбора, рост ставки Центробанка, а также общее ослабление рубля.

По оптимистичным прогнозам РОАД, автомобильный рынок останется на уровне третьего квартала, по реалистичным – падение составит 5 – 6% и может опуститься даже на 10%.

Как пояснили в РОАД, если квартал 2023 года сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост авторынка составит примерно вдвое.

Напомним, что ранее агентство «АВТОСТАТ» представило обновленный прогноз по рынку новых легковых автомобилей в 2023 году. Эксперты не сомневаются, что к концу года в стране будет реализовано как минимум 1 млн таких машин. При этом в зависимости от сценария развития рынка его рост составит 58 – 74%. Более подробная информация содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ