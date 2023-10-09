На форуме «CarX: революция в автобизнесе» увидим около 30 автомобильных новинок

Завтра в Москве открывается мега-форум «CarX: революция в автобизнесе», одним из «гвоздей программы» которого будет знакомство с новинками российского авторынка. Некоторые из них только-только появились в дилерских центрах в пилотном режиме, другие – заявлены, но еще не представлены автолюбителям и пока не доступны для заказа. Но именно на них мы будем ездить уже в ближайшем будущем.

Фактически завтра участников форума ожидает целый ряд премьер. Знакомиться будем не только с мягкими гибридами BMW 760 i xDrive 2023 и Mercedes-Benz GLE 350 AMG (2024 модельного года) и двумя десятками других новинок (как китайских, так и европейских) с дизельными, бензиновыми и электрическими моторами. Помимо заявленных ранее, сегодня на выставку прибыли еще два новых интересных «экспоната» – Weltmeister EX6 и Tesla Model 3.

Старт продаж электрического кроссовера Weltmeister EX6 в России запланирован на самое ближайшее время. Известно, что модель покажут в новом кузове, версии 2023 года. Из характеристик кроссовера заявлены мощный двигатель в 217 л.с. и способность проехать на одной зарядке более 500 км. Остальное – узнаем во время презентации, где можно будет задать специалистам любые вопросы по технической начинке и «умному оборудованию».

Также сохраняется интрига, в какой комплектации покажут на форуме Tesla Model 3. Уже прошла информация, что в нее заложены функции «Автопилота»: автомобиль научили самостоятельно принимать решение о смене полосы во время движения. Возможно, нам покажут версию Model 3 с новой акустической системой, с дисплеем на заднем сиденье и другими «примочками», которыми производитель любит удивлять обывателя.

Кроме этого, мы сможем познакомиться на выставке и с интересной разработкой на базе УАЗ «Профи» – передвижной зарядной станцией Profi Charger, способной заправить электромобиль любой (!) марки до 80% за 1,5 часа. Здесь же будут выставлен и кроссоверы Aito (М5 и М7), а также целый ряд других новинок российского авторынка.

Приходите и все увидите сами! Мы ждем вас завтра в Москве!

Вход на «CarX: революция в автобизнесе» – по пригласительным билетам агентства «АВТОСТАТ». Деловую программу форума можно посмотреть здесь: www.carx.ru.

Фото: АВТОСТАТ