В России продано почти 900 тысяч автотранспортных средств

За 9 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 896,2 тыс. новых единиц автомобильной техники – в 1,5 раза больше, чем за январь – сентябрь прошлого года. Такие данные* привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2023 года».

80% от этого количества пришлось на сегмент легковых машин. Так, по итогам 9 месяцев в РФ было продано 717,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 51% больше, чем за тот же период 2022 года.

Рост рынка был отмечен во всех его сегментах. Сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 81% (до 105,8 тыс. шт.). Продажи автобусов увеличились на 33% (до 11,9 тыс. шт.), а легкой коммерческой техники (LCV) – на 11% (до 61,2 тыс. шт.).

Что еще произошло на российском авторынке в августе 2023 года? Об этом вы подробно узнаете здесь.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ