AUTOSTAT Awards 2023: какой автомобиль стал «Новинкой года»? | АВТОСТАТ

AUTOSTAT Awards 2023: какой автомобиль стал «Новинкой года»?

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AUTOSTAT Awards 2023: какой автомобиль стал «Новинкой года»?

Одна из номинаций национальной премии AUTOSTAT Awards 2023 называется «Новинка года». И только один из десяти автомобилей, появившихся на рынке в нынешнем году, завоюет этот титул.

Отметим, что победитель номинации «Новинка года» был определен по итогам голосования экспертов в нашем телеграм-канале AUTOSTAT Chat, в котором приняли участие более 1 300 человек.

Какой именно автомобиль стал «Новинкой года»? Эти и другие итоги премии AUTOSTAT Awards 2023 будут объявлены в ходе форума «CarX: революция в автобизнесе», который пройдет в Москве 10 – 11 октября. Более подробная информация содержится здесь: www.carx.ru.

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиконференцииcarx

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