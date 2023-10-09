К концу 2024 года в РФ должны создать почти 3 тысячи зарядных станций для электромобилей

Почти 3 тыс. зарядных станций для электромобилей должны быть созданы в пилотных регионах РФ до конца 2024 года, говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов. Для этого до 2024 года должен быть определен перечень пилотных территорий и федеральных трасс, где будет создана зарядная инфраструктура для электротранспортных средств, пишет агентство «ТАСС».

«Ближайший год или два развитие зарядной инфраструктуры будет идти текущими темпами для обеспечения минимального покрытия всех городов и трасс. После этого операторы начнут уплотнять существующую сеть зарядных станций в зависимости от темпов парка электромобилей, динамику которого сейчас невозможно предсказать», – говорит управляющий директор PUNKT E Константин Алябьев.

По его словам, сложностей по развитию зарядной инфраструктуры много, но ключевыми являются высокая стоимость мощностей (с 2023 года полностью отменены скидки на технологическое присоединение), а также малый парк электромобилей и высокая доля электромобилей первых поколений, которые не могут заряжаться быстро, что не дает реализовать потенциал быстрых зарядных станций, которые сейчас массово устанавливаются благодаря программе субсидирования.

«В настоящее время мы наблюдаем переломный момент в развитии рынка, когда автопарки начинают активно переходить на использование электромобилей. Эта тенденция может стать одним из главных двигателей рынка, поскольку корпоративный электротранспорт создает дополнительный спрос на зарядную инфраструктуру. И в то же время этот переход может произойти быстро, благодаря ощутимой экономической выгоде для автопарков в сравнении с использованием транспорта с двигателями внутреннего сгорания», – комментирует генеральный директор «ТАЧ Продакшн»: Юрий Орлов.

О том, какие меры планируется принять для эффективного развития зарядной инфраструктуры в нашей стране, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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