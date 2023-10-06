Geely рассекретила седан Galaxy E8

Компания Geely опубликовала фотографии нового седана под названием Galaxy E8. В продажу нк китайском рынке новинка поступит в четвертом квартале этого года. Цены на модель будут объявлены позже, пишет портал Autonews.ru.

Новый Geely Galaxy E8 имеет следующие габариты: 5010 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1465 мм в высоту при колесной базе 2925 мм. Дизайн автомобиля напоминает Porsche Panamera. Седан получил светодиодную оптику, рельефный капот, скрытные дверные ручки, большие воздухозаборники, панорамную крышу, боковые зеркала с повторителями поворотов. В салоне машины установлен огромный дисплей, который занимает всю переднюю панель.

На данный момент известно, что новинка будет оснащаться 272-сильным электромотором на задней оси. Также автомобиль получит полноприводную модификацию. Другие технические характеристики Galaxy E8 пока не раскрываются.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайский автоконцерн Geely ликвидировал электрический суббренд Geometry. Несмотря на всеобщую тенденцию наоборот выделять электрические модели в отдельные марки, Geely решила сделать доступные электрокары Geometry частью основной линейки. Причиной для этого стали слишком низкие продажи бренда Geometry, который был основан в 2019 году, но с тех пор, как конкуренты типа BYD и Wuling усилили свое присутствие на рынке, марка перестала быть конкурентоспособной. За прошедшие месяцы 2023 года Geometry продала меньше 40 тыс. автомобилей, что для китайского рынка крайне мало.

Между тем, на российском рынке марка Geely уверенно укрепляет свои позиции. По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 59024 кроссоверов и внедорожников Geely, что в 3,6 раза выше показателя за аналогичный период 2022-го. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 3,5% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: carnewschina.com