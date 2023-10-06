Завод «Москвич» с момента запуска производства выпустил 27 тысяч автомобилей | АВТОСТАТ

Завод «Москвич» с момента запуска производства выпустил 27 тысяч автомобилей

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Москвич конвейер

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Завод «Москвич» выпустил около 27 тыс. автомобилей с момента запуска производства в ноябре прошлого года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия. Объем продаж за тот же период составил более 9 тыс. машин, из которых около 8,5% пришлось на электромобили «Москвич 3е». При этом продажи госсектору не превышают 10% общего объема реализации завода «Москвич».

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». В сентябре текущего года завод «Москвич» начал серийное производство лифтбека «Москвич 6», который поступит в продажу в конце октября.

О том, каковы преимущества и недостатки лифтбека «Москвич 6» по сравнению с конкурентами, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АЗ «Москвич»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажипроизводствомосквичмосквич 3москвич 3емосквич 6

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Комментарии 1
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Юрий Жаравин

нифига себе- шильдики не замучились переклеивать?

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