Geely Monjaro вышел на второе место в продажах марки в России

Российские дилеры Geely в сентябре реализовали 9175 автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 59024 кроссоверов и внедорожников Geely, что в 3,6 раза выше показателя за аналогичный период 2022-го. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 3,5% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в сентябре стал компактный кроссовер Coolray с показателем 3214 автомобилей (рост в 2,3 раза). На второе место поднялся среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, на котором остановили свой выбор 2863 покупателя. Третий результат показал кроссовер Geely Atlas Pro – 1659 реализованных машин (рост в 2,2 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely