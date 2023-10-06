AUTOSTAT Awards 2023: выберем лучшие автомобили в номинации «Холодный расчет»

В рамках форума «CarX: революция в автобизнесе» будут объявлены итоги национальной премии AUTOSTAT Awards 2023. Одна из номинаций этой премии посвящена автомобилям и называется «Холодный расчет».

Ее цель – определить лучшие автомобили в трех ценовых категориях: до 2,5 млн рублей; от 2,5 до 5 млн рублей; свыше 5 млн рублей. В каждой из этих категорий будет выбрана модель-лидер на основании интегрированного показателя, рассчитанного по двум критериям: объем продаж и стоимость владения.

Какие автомобили станут лучшими в номинации «Холодный расчет»? Это вы узнаете уже 10 октября – в ходе форума «CarX: революция в автобизнесе». Помимо автомобилей, будут объявлены еще победители премии AUTOSTAT Awards 2023 и в других номинациях, а именно: компании и персоны. Всего будет названо 12 победителей.

До встречи на форуме! Более подробную информацию о том, как попасть на мероприятие, вы получите здесь.

Фото: АВТОСТАТ