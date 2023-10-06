Уровень локализации электромобилей в России должен достичь 70% к 2030 году, в том числе за счет увеличения глубины локализации ячеек, включая катодные и анодные материалы. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов. Также к 2030 году в России должно быть произведено не менее 10% электромобилей в общем объеме выпуска транспортных средств. Всего с 2022 года по 2026 год на реализацию федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» планируется выделить почти 128,5 млрд рублей, пишет агентство «ТАСС».

На сегодняшний день массовым выпуском легковых электромобилей в России занимается предприятие «Моторинвест» в Липецкой области (электрокары марки EVOLUTE) а также завод «Москвич» (кроссовер «Москвич 3е»). В 2024 году калининградский «Автотор» планирует запустить завод по производству компактных электромобилей. А АВТОВАЗ намерен наладить на площадке в Ижевске выпуск электромобилей LADA e-Largus. Кроме того, компания «Кама» рассчитывает запустить производство российского электрокара «Атом» во второй половине 2025 года.

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