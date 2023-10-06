IBS и АТОМ стали партнерами в разработке продуктовой линейки такси

Группа компаний IBS принимает активное участие в разработке продуктовой линейки такси для электромобилей АТОМ. Софтверное решение рассчитано на корпоративный сегмент потребителей, которые будут осуществлять перевозку пассажиров, сообщает пресс-служба IBS.

Реализация технических решений будет выполнена в ходе совместной работы команд бренда АТОМ и IBS. Продуктовая линейка такси для электромобиля АТОМ началась в августе 2022 года. К концу текущего года планируется завершить работу над прототипом продуктовой линейки, он поможет проверить основные бизнес-гипотезы продукта. Основными пользователями приложения будут являться B2B-клиенты сервиса: таксопарки, агрегаторы, водители и т.д.

Основным устройством, для которого разрабатывается приложение, является планшет на руле электромобиля АТОМ, при этом оно будет совместимо и с носимыми гаджетами различных форм-факторов и даст возможность последующего развития и интеграции продуктовой линейки.

Ранее сообщалось, что электромобиль АТОМ будет создан на стыке инженерии и информационных технологий. Современный функционал позволит представить АТОМ в 4 модификациях: 5-местная версия «Фэмели», которая послужит базой для решений такси, а также версии для доставки и двухместная версия купе под названием «Дуо».

Приложение будет включать в себя основные функции, необходимые для работы такси, такие как «принять заказ», «завершить заказ», «проложить маршрут», «связаться с клиентом», «рассчитать тариф» и другие.

ПО для такси станет частью экосистемы ATOM ОС, которая создается для электромобилей АТОМ. Работа над коммерческой версией приложения стартует в начале 2024 года.

Напомним, первый функциональный образец полностью российского электромобиля АТОМ, разработанного АО «Кама», был представлен в мае текущего года. Сборка автомобиля в РФ стартует в конце 2024 года, а начало серийного производства и массовых продаж запланировано на середину 2025 года.

Фото: АТОМ