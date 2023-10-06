ФТС зафиксировала рост ввоза легковых автомобилей в 3,5 раза с начала года

Таможенники с января по сентябрь 2023 года задекларировали ввоз 414 726 легковых автомобилей, что почти в 3,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом 97% из этого количества составляют автомобили из Китая – их импорт вырос более чем в 5 раз и достиг 400 тысяч, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», объем импорта новых легковых автомобилей в Россию по итогам сентября достиг рекордного уровня за последние три года. Так, в первый осенний месяц в Россию из-за рубежа поставили 80,8 тыс. новых легковых автомобилей, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Напомним, что прежний рекорд был установлен в июле – 80,3 тыс. единиц. Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков считает, что привезенных машин в стране будет достаточно, несмотря на повышение утилизационного сбора.

А вот импорт легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2023 года показал самый низкий ежемесячный результат в нынешнем году – 17,2 тыс. экземпляров. Для сравнения: это втрое меньше, чем в июле (51,3 тыс. шт.), и практически вдвое ниже показателя августа (32 тыс. шт.). Помимо повышения ставок утильсбора, эксперты агентства связывают это и с запретом поставок из Японии определенный категорий машин (автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, электрокары и гибриды).

Новые легковые автомобили чаще всего поставляют из Китая. В сентябре на долю машин из этой страны пришлось 86,1% от общего объема. При этом, как отмечают эксперты, Китай постепенно наращивает долю за счет прикрытия транзитный путей из других стран. Автомобилей с пробегом по-прежнему больше всего везут из Японии, доля которой в сентябре составила 51,3%.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ