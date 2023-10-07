Эксперты сравнили лифтбек «Москвич 6» с конкурентами

На заводе «Москвич» стартовало серийное производство лифтбека «Москвич 6», который поступит в продажу в конце октября. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали о преимуществах и недостатках новинки по сравнению с конкурентами.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, в связи с тем, что у «Москвича 6» будет отсутствовать комплектация с механической коробкой передач, которая обычно является самой дешевой, а также даже в базовой версии такие опции, как круиз-контроль, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камера заднего вида и датчики парковки, ESP, ABS, EBD и другие ассистенты водителя, стартовая цена может составить от 2,4 млн рублей. Базовая комплектация новинки может стать наиболее востребованной у покупателей не только из-за наиболее выгодной цены по сравнению с двумя другими версиями, но и в связи с тем, что даже в топовой комплектации «Москвича 6» не предусмотрен обогрев руля и задних сидений, а российские автомобилисты привыкли к тому, что самые дорогие версии имеют весь возможный функционал. Особенно с учетом того, что в китайских аналогах «Москвича 6» эти опции присутствуют.

А вот директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев считает, что наиболее востребованными будут версии с двигателем 1.5 GDI мощностью 174 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой в максимальной и средней комплектациях, что близко к бизнес-классу. Отсутствие «механики» никак не скажется на спросе в городах-миллионниках, так как традиционно здесь преобладает автоматическая коробка передач. Большинство теплых опций, кроме подогрева лобового стекла, можно будет установить в виде дополнительного оснащения на станции дилерского центра.

«Предполагаю, что рекомендованная розничная цена «Москвича 6», которую опубликует производитель, будет составлять около 2,5 млн рублей без учета программ поддержки. Сейчас в этом сегменте практически нет альтернативы. Близкими по размерам являются FAW Bestune B70 и Chery Arrizo 8. Если Arrizo 8 будет дороже «Москвича 6», то Bestune B70 окажется сопоставимым по стоимости», – констатирует эксперт.

В свою очередь, директор «РОЛЬФ Химки» и «РОЛЬФ Центр» Владимир Тузов основными конкурентами лифтбека «Москвич 6» на российском рынке называет ОМОDА S5, Changan Lamore, Chery Arrizo 8. Также новинка сможет отнять покупателей у седанов Kaiyi E5 и BAIC U5 plus.

«То, что линейка московского автозавода расширяется – это хорошо. Теоретически «Москвич 6» может занять пустующую нишу корпоративных машин, ведь в Москве самый большой в стране таксопарк. Да и столичным чиновникам на замену Camry и Octavia нужен довольно большой седан (или лифтбек). Увы, для этих целей небольшой городской кроссовер не слишком подходит. И, по официальным данным, корпоративные продажи «тройки» не превышают 10% от всего объема. А вот «шестерка» – то, что надо! Поэтому, думаю, две трети всех продаж обеспечат корпоративные покупатели. И объемы продаж модели могут быть существенными. Несмотря на высокую цену», – резюмирует шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Подробнее о перспективах лифтбека «Москвич 6» на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы