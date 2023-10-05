Lexus представил обновленный седан LS

Компания Lexus представила обновленный седан LS, который поступит в продажу на японеском рынке в середине октября. Стоимость новинки составит от 10 млн 940 тыс. иен (около 7,3 млн рублей по текущему курсу) до 17 млн 990 тыс. иен (11,9 млн руб.).

Как пишет «Газета.Ru», автомобиль получил более жесткие задние амортизаторы для более комфортной езды. В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Кроме этого, спереди и сзади машина теперь оснащена видеорегистраторами. Также в пакет помощи водителю на дороге добавлена система движения в заторах на скорости до 40 км/ч.

Обновленный Lexus LS оснащается 3,5-литровым двигателем мощностью 422 л.с. Кроме того, для модели доступна версия с гибридной силовой установкой с отдачей 299 л.с.

Как заявил ранее изданию Drive глава Lexus Такаши Ватанабе, несмотря на высокие продажи кроссоверов и внедорожников в мире, японская компания сохранит свою приверженность седанам, на которые по-прежнему сохраняется спрос. В качестве примера топ-менеджер привел седан Lexus ES, занимающий половину продаж бренда Lexus в Китае. Седан ES следующего поколения, основанный на технической базе Toyota Camry, автопроизводитель планирует выпустить в следующем году.

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