«Фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении – 2023» пройдет 26 октября

Найти работу выпускнику колледжа или ВУЗа – иногда становится непростой задачей. Так же, как и для работодателя найти толкового сотрудника бывает непросто. Особенно в автомобильной сфере, которая испытывает сегодня кадровый голод.

Решить эти вопросы поможет «Фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении – 2023», который организуют учебный и технический центры «ВОЛИН» и Ассоциация «РАСТО». Это авторский социальный проект, который направлен на продвижение русской инженерно-технической мысли и популяризацию современных рабочих профессий в автомобилестроении и автотехобслуживании.

В рамках фестиваля пройдет выставка современных достижений в сфере автомобилестроения, авторемонта, детейлинга и подготовки кадров для автомобильного бизнеса. Также на мероприятии можно будет ознакомиться с колледжами и техникумами Московской области и найти работу на ярмарке вакансий от лучших автосервисов. На фестивале можно посетить деловую программу, которая включает в себя пленарные дискуссии. Кроме того, ожидается мастер-класс по аэрографии и различные конкурсы.

В мероприятии примут участие российские автопроизводители, ведущие предприятия по производству автокомпонентов автохимии и оборудования, а также профильные ВУЗы, ССУЗы и научные центры.

Фестиваль состоится 26 октября 2023 года в 11-00 на территории ведущего технического центра «ВОЛИН» (Московская область, Одинцовский район).

Фото: volinauto.ru