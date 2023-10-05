AUTOSTAT Awards 2023: какие компании станут победителями номинации «Народный рейтинг»?

10 октября в ходе форума «CarX: революция в автобизнесе» автомобильное сообщество России узнает лауреатов национальной премии AUTOSTAT Awards 2023. Всего будет названо 12 победителей в различных номинациях, а именно: компании, персоны, автомобили. Так, среди компаний были определены те, что в 2023 году лучше других (активнее, масштабнее, эффективнее и главное - с большим вниманием к клиентам) занимались продажей и сервисом автомобилей.

Одну из топовых номинаций организаторы условно назвали «Народный рейтинг». Чтобы определить лучших в этой номинации, эксперты агентства «АВТОСТАТ» совместно с OK Review провели предварительную оценку деятельности компаний, собрав отзывы по более чем 3 000 официальным дилерским центрам (входящих в ТОП-100 ведущих автохолдингов страны). Затем, учитывая разные масштабы бизнеса, все номинанты были сгруппированы по трем подгруппам: менее 10 дилерских контрактов; 10 - 30 дилерских контрактов; более 30 дилерских контрактов. И в каждой был определен свой победитель - уже с учетом интегральной оценки.

Победителей в номинации «Народный рейтинг» мы огласим вечером 10 октября. Церемония награждения станет логическим и зрелищным завершением деловой программы первого дня форума. Она пройдет при участии ключевых игроков автобизнеса и будет сопровождаться шоу-импровизацией и выступлением кавер-группы.

Какие еще номинации будут отмечены в рамках форума «CarX: революция в автобизнесе»? Смотрите программу форума и следите за нашей новостной лентой!

Фото: АВТОСТАТ