LADA Vesta Sportline поступит в продажу в ноябре

АВТОВАЗ в ноябре планирует начать продажи новой модификации в флагманском семействе LADA Vesta – Vesta Sportline.

Как пишет портал «Авто Mail.ru», это будут автомобили с обвесом, тормозами и подвеской от Vesta Sport, но с мотором 1.6 (118 л.с.) от Granta Sport. Напомним, что у «полноценной» Vesta Sport, которая выпускалась до прошлого года, под капотом стоял 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с.

Кроме того, Vesta Sportline получит прямоточный глушитель, кресла с развитой боковой поддержкой, красные акценты в отделке салона и 17-дюймовые колеса размерности 205/50 с резиной Pirelli P7 Cinturato.

Новая Vesta Sportline будет предложена как в кузове седан, так и универсал. У Vesta Sport прежде был только четырехдверный вариант, но универсал тоже появится в будущем, когда Sport вернется на рынок – уже в обновленном виде Vesta NG Sport. О моторах и точных сроках пока ничего не сообщается.

Зато сегодня стало известно, когда на рынке вновь появится LADA Vesta с вариатором – это случится в первом квартале 2024 года. Такая машина получит мотор 1.8 (мощность не называется).

Напомним, в настоящее время LADA Vesta NG оснащается безальтернативной 5-ступенчатой механикой. На выбор предлагаются только силовые агрегаты: восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента, а также более производительный 16-клапанный мотор, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Нм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшие несколько лет флагманское семейство LADA Vesta пополнят еще две модели. Так, в августе – сентябре 2024 года АВТОВАЗ планирует начать производство седана бизнес-класса LADA Aura, который создан на базе модели Vesta. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: Авто Mail.ru