Продажи новых LCV в сентябре 2023 года выросли в 1,5 раза

По итогам сентября в России было реализовано 7 824 новых легких коммерческих автомобиля (LCV). Об этом стало известно в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2023 года». Напомним, что эта статистика базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием сегментации агентства «АВТОСТАТ». Так, некоторые модели пикапов мы относим к легковым автомобилям, а не к LCV.

Эксперты агентства отмечают, что сентябрьский результат оказался на 50,5% выше уровня годичной давности (сентября 2022-го), но в то же время он на 10,4% ниже показателя августа. Таким образом, в последний месяц лета рынок LCV пока достиг своего пика в нынешнем году.

Лидером в сегменте LCV остается отечественный бренд GAZ, которому принадлежит порядка 60% от общего объема продаж. В начале осени было реализовано 4 569 таких легких коммерческих машин – на 65,2% выше результата сентября 2022-го. Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают российские бренды – УАЗ (1 346 шт.; +14,7%), Sollers (690 шт.) и LADA (513 шт.; +9,9%). Замыкает ТОП-5 корейский Hyundai (179 шт.; +96,7%).

Объем продаж новых LCV за 9 месяцев 2023 года составил 61 215 единиц. Это на 10,6% больше, чем в январе – сентябре прошлого года. Более подробную информацию о текущем состоянии и перспективах российского авторынка вы найдете здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ