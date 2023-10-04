АВТОВАЗ рассказал о наличии автомобилей LADA по заводской цене

АВТОВАЗ опроверг информацию о том, что у дилеров закончились автомобили LADA без наценок. Как заявили «Российской газете» в пресс-службе предприятия, на сайте компании данные о поступлении новых машин LADA обновляются раз в день.

Напомним, в конце сентября АВТОВАЗ запустил проект онлайн-продаж автомобилей LADA по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 тыс. рублей. Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены самый доступный в России автомобиль LADA Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active. Обязательным условием приобретения автомобиля по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 тыс. рублей и оформление кредита от «АвтоФинанс Банка» с выгодной ставкой от 10,5%. Кредитные условия разработаны специально для данного проекта и действуют только при онлайн-покупке LADA по заводской цене.

АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – в сентябре был куплен 34991 легковой автомобиль LADA (рост в 2 раза), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. По итогам девяти месяцев 2023 года продукция АВТОВАЗа разошлась в количестве 225637 машин, что на 93,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки LADA составила 31,5% против 24,6% годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», официальный дилер «Москвич» Рольф Центр и Рольф Химки открыли онлайн-продажи компактного кроссовера «Москвич 3» на маркетплейсе Ozon с октября этого года. Как сообщает пресс-служба дилера процесс покупки – максимально прост. После выбора автомобиля и оплаты его полной стоимости, доставка автомобиля по Москве осуществляется на эвакуаторе в удобное для покупателя место и время.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ