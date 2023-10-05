Автомобили «Москвич» стали доступны на маркетплейсе Ozon

Официальные дилеры «Москвич» Рольф Центр и Рольф Химки открыли онлайн-продажи компактного кроссовера «Москвич 3» на маркетплейсе Ozon с октября этого года. Как сообщает пресс-служба дилера процесс покупки – максимально прост. После выбора автомобиля и оплаты его полной стоимости, доставка автомобиля по Москве осуществляется на эвакуаторе в удобное для покупателя место и время.

«Москвич 3» в версии «Стандарт» оснащен люком с электроприводом, системой запуска двигателя без ключа, датчиком света, климат-контролем и различными системами помощи водителю. В салоне для водителя и пассажиров доступна мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма, к которой можно подключить смартфон с помощью Apple CarPlay или Android Auto.

Комплектацию «Комфорт» дополняют полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, система кругового обзора 360 градусов, подогрев передних сидений, электрическая регулировка сиденья водителя по четырем направлениям, отделка сидений эко-кожей, а также дополнительные системы помощи водителю.

Фото «Москвич»