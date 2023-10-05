Российский авторынок ждет плавный рост в ближайшие три года

Объем продаж легковых автомобилей в России в 2023 году превысит отметку 1 млн штук в результате взлета импорта, следует из прогноза Минэкономразвития на 2024-2026 годы, с которым ознакомилось агентство «Финмаркет».

Согласно прогнозу, в 2023 году рынок легковых машин составит 1 млн 059 тыс. единиц, что превысит прошлогодний показатель более чем в 1,7 раза. При этом темпы роста импорта легковых автомобилей в Россию опередят темпы восстановления рынка. Так, до конца года в страну будет ввезено 444,3 тыс. автомобилей (рост в 2,8 раза). Предполагается, что в следующую трехлетку импорт на фоне восстановления внутреннего рынка будет ежегодно снижаться темпами до 20%. В последующие годы российский авторынок ждет плавный рост: в 2024 году он составит 1 млн 108 тыс. штук, в 2025 году – 1 млн 163 тыс. единиц, в 2026 году – 1 млн 225 тыс. машин.

Экспорт легковых автомобилей российского производства, согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году упадет семикратно, до уровня лишь 5 тыс. штук. В 2024 году он ожидается на отметке 6,5 тыс. единиц, в 2025 году – чуть более 10 тысяч, в 2026 году – около 12,1 тыс. машин.

«Относительно возврата к докризисному уровню продаж, думаю, что мы сможем говорить о нем не ранее 2025 года, опять же, если не произойдет ничего нового. Нашему рынку нужен год, чтобы хотя бы немного устаканиться, чтобы клиенты привыкли к новой реальности – новым брендам и именам, к новым ценам, наконец. При таком варианте 2025 год вполне сможет показать результаты докризисного уровня. Хотя загадывать и прогнозировать так надолго в текущих условиях – дело неблагодарное. Давайте хотя бы итоги 2023 года увидим», – комментирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

Напомним, ранее в агентстве «АВТОСТАТ» обновили прогноз по рынку новых легковых автомобилей в 2023 году с учетом опубликованной статистики по итогам прошедших 9 месяцев. Эксперты не сомневаются, что объем реализации новых легковых машин к концу нынешнего года может достичь и даже превысить 1 млн единиц. Более подробно об этом вы можете узнать тут.

Фото: АВТОСТАТ