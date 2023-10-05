В агентстве «АВТОСТАТ» рассказали, сколько автомобилей будет продано в 2023 году

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обновили прогноз по рынку новых легковых автомобилей в 2023 году с учетом опубликованной статистики по итогам прошедших 9 месяцев. Свежие данные были озвучены в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2023 года».

Эксперты не сомневаются, что объем реализации новых легковых машин к концу нынешнего года может достичь и даже превысить 1 млн единиц. Так, с весны года авторынок динамично растет: в мае было продано 72,1 тыс. новых автомобилей, в июне – 82,4 тыс. шт., в июле – 95,7 тыс. шт., в августе – 109,7 тыс. шт., в сентябре – 110,4 тыс. шт.

Суммарный объем за 9 месяцев уже составил 717,3 тыс. экземпляров. Поэтому 990 тыс. проданных автомобилей (+58% к прошлому году) эксперты предполагают только в пессимистичном сценарии. «Ну, разве только если в оставшиеся три месяца на рынке произойдет что-то экстраординарное… – комментирует текущие значения директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. – Но более вероятно, что в базовой версии по году мы выходим на показатель 1,04 – 1,05 млн единиц (+67%). И это только по легковым автомобилям».

В оптимистичном сценарии развития рынка подразумевается еще более высокий результат – 1,09 млн экземпляров (+74% к результату 2022 года).

Более подробно о ситуации на рынке новых легковых автомобилей эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассказали в рамках онлайн-эфира, видеозапись которого доступна на Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ