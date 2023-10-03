В России принудительно отзовут автомобили Hyundai и Kia

Росстандарт инициирует проверку автомобилей Hyundai и Kia в России после масштабного отзыва корейских машин в США из-за риска возгорания. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что в случае подтверждения информации о риске пожароопасности продукции изготовитель или официальный представитель изготовителя автомобилей на территории РФ (Hyundai, Kia) обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с Росстандартом.

Ранее Национальное управление США по безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило об отзыве в Америке 3,3 млн автомобилей Hyundai, Genesis и Kia из-за возможной утечки тормозной жидкости в модуле ABS, способной вызвать короткое замыкание и пожар. Для ремонта отозваны 13 моделей и модификаций автомобилей Hyundai и Genesis, а также 10 моделей Kia. В их числе – Hyundai Santa Fe, Elantra, Sonata, Tucson, Veloster, а также Kia Soul, Optima, Rio, Sorento, Sportage. До устранения неполадок NHTSA рекомендует парковать машины, подпадающие под отзыв, вне помещений.

Несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжает объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Фото: АВТОСТАТ