До России добрался универсал Toyota Probox за 730 тысяч рублей

На российском авторынке появился универсал Toyota Probox, который официально в нашу страну не поставляется. Автомобиль имеет правое расположение руля и предлагается по цене от 733 тыс. рублей, пишет портал Naavtotrasse.

Под капотом Toyota Probox установлен 1,5-литровый «атмосферный» двигатель мощностью 103 л.с., который работает в сочетании с вариатором и подключаемым полным приводом. Вместе с тем японская модель отличается максимально простым исполнением. Это касается не только списка предложенных опций, но и дизайна. Кузов у универсала, как и детали салона, имеют «рубленные» формы, что более характерно для автомобилей из прошлого века. Универсал оснащается магнитолой, кондиционером и другими опциями, характерными для очень дешевых машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился внедорожник Toyota Grand Highlander, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет от 10 млн 440 тыс. рублей до 10 млн 990 тыс. рублей.

Фото: Toyota