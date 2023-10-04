Продажи новых электромобилей в сентябре выросли более чем в 8 раз

Рынок новых электромобилей продолжает стремительно расти. Об этом рассказал директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2023 года».

По данным АО «ППК»*, в сентябре 2023 года в России было реализовано 1 757 новых автомобилей на электротяге – в 8,4 раза больше, чем год назад. Эксперты отмечают, что это рекорд за всю историю данного сегмента рынка. При этом стоит отметить, что под новыми электрокарами мы подразумеваем те, которые имеют возраст не старше 3 лет и впервые встали на учет в РФ.

В марочном рейтинге лидером продаж стал китайский бренд Zeekr. В начале осени россияне приобрели 648 таких электромобилей. На втором месте, со значительным отставанием, идет Volkswagen (235 шт.). На третьей позиции расположился отечественный Evolute (190 шт.). В пятерку лидеров вошли еще Tesla (117 шт.) и Hongqi (91 шт.).

Что касается модельного рейтинга, то стоит отметить, что сразу три представителя бренда Zeekr вошли в десятку самых популярных электрокаров у россиян в сентябре 2023 года. На первой строчке с результатом в 529 экземпляров расположилась модель Zeekr 001. Далее следуют Volkswagen iD.4 (151 шт.), Evolute i-PRO (139 шт.), Hongqi e-HS9 (90 шт.) и Volkswagen iD.6 (80 шт.). В ТОП-10 также вошли Tesla Model Y (67 шт.), Zeekr X (61 шт.), Zeekr 009 (58 шт.), Evolute i-JOY (51 шт.) и Voyah Free (50 шт.).

За 9 месяцев 2023 года в России было продано 8 752 электромобиля – в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более подробная информация об этом содержится на канале Автостат ТВ.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ