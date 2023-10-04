No Limits: Kia и Hyundai не покидают российский рынок

Корейские автопроизводители Kia и Hyundai уйдут с российского рынка до конца 2023 года Mash, сообщил Telegram-канал Mash. В свою очередь, источники No Limits, знакомые с ситуацией в представительстве Hyundai, опровергли эту информацию. По их словам, корейский автоконцерн, действительно, пытается продать завод в Санкт-Петербурге, но все гарантийные обязательства по уже проданным автомобилям поддерживаются, осуществляется сервисный ремонт. В российском представительстве Kia агентству «АВТОСТАТ» заявили, что в настоящий момент компания не дает публичных комментариев. В «Хендэ Мотор СНГ» от комментариев также отказались.

Напомним, в конце сентября вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что петербургский автозавод Hyundai в ближайшее время приобретет местный инвестор, покупкой интересовалась одна российская компания. По его словам, Hyundai планирует продать российские активы с двухлетним опционом на обратный выкуп. Финальное решение о сделке должно быть принято в ближайшее время.

Российскими активами Hyundai, в том числе автозаводом в Петербурге, интересовался калининградский «Автотор», который после прекращения кооперации с южнокорейским партнером, а также с германской BMW развивает на своих мощностях сотрудничество с китайскими марками, в частности, с BAIC, Kaiyi, SWM. Как рассказывал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с планами «Автотора», компания предлагает в кратчайшие сроки перезапустить выпуск автомобилей в Петербурге, осуществив модернизацию завода с локализацией двигателей внутреннего сгорания нового поколения и машин на платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, работающей в том числе на газомоторном топливе.

Фото: Hyundai