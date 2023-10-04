Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в сентябре 2023 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в сентябре 2023 года стал компактный кроссовер Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели увеличились в 2,8 раза и составили 5733 автомобиля, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников заняла LADA Niva Travel с показателем 5009 машин (рост в 4,9 раза). Третий результат показал Chery Tiggo 7 PRO Max – 4521 автомобиль. Внедорожник LADA Niva Legend разошелся тиражом 4137 экземпляров, что вдвое выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров на этот раз OMODA C5, который нашел 4070 владельцев.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ