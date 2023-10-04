Импорт новых автомобилей в сентябре установил рекорд, а подержанных – антирекорд

Объем импорта новых легковых автомобилей в Россию по итогам сентября достиг рекордного уровня за последние три года. Об этом стало известно в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2023 года».

Так, в первый осенний месяц в Россию из-за рубежа поставили 80,8 тыс. новых легковых автомобилей. Напомним, что прежний рекорд был установлен в июле – 80,3 тыс. единиц. Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков считает, что привезенных машин в стране будет достаточно, несмотря на повышение утилизационного сбора.

А вот импорт легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2023 года показал самый низкий ежемесячный результат в нынешнем году – 17,2 тыс. экземпляров. Для сравнения: это втрое меньше, чем в июле (51,3 тыс. шт.), и практически вдвое ниже показателя августа (32 тыс. шт.). Помимо повышения ставок утильсбора, эксперты агентства связывают это и с запретом поставок из Японии определенный категорий машин (автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, электрокары и гибриды).

Новые легковые автомобили чаще всего поставляют из Китая. В сентябре на долю машин из этой страны пришлось 86,1% от общего объема. При этом, как отмечают эксперты, Китай постепенно наращивает долю за счет прикрытия транзитный путей из других стран. Автомобилей с пробегом по-прежнему больше всего везут из Японии, доля которой в сентябре составила 51,3%.

Еще больше о ключевых цифрах авторынка можно узнать из прошедшего онлайн-эфира, который доступен на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ