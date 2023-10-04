Продажи новых автомобилей в сентябре 2023 года увеличились в 2,5 раза

За первый месяц осени в России было реализовано 110,4 тыс. новых легковых машин, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информацию по авторынку. Итоги сентября 2023 года». Напомним, что эта статистика базируется на данных АО «ППК»* и собственной сегментации агентства.

Сентябрьские продажи всего лишь на 0,6% превосходят уровень августа, но оказываются в 2,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года. При этом объем авторынка второй месяц подряд превышает отметку в 100 тысяч единиц и является рекордным начиная с января 2022-го, т.е. за последние почти два года (21 месяц).

Две трети реализованных в сентябре машин пришлось на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, показатель которой за месяц достиг 35 тыс. единиц, что эквивалентно примерно 32%. Продажи автомобилей Chery составили 12,1 тыс. шт., Haval – 11,1 тыс. шт., Geely – 9,2 тыс. шт., Changan – 6,1 тыс. шт.

Среди моделей традиционно лидирует LADA Granta, результат которой по итогам сентября оказался равен 19,4 тыс. экземпляров. Второе место заняла LADA Vesta (6,4 тыс. шт.), а лучшей иномаркой на этот раз стал кроссовер Haval Jolion (5,7 тыс. шт.). В ТОП-5 модельного рейтинга также вошли внедорожник LADA Niva Travel (5 тыс. шт.) и кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (4,5 тыс. шт.).

Что касается итогов 9 месяцев 2023 года, то за этот период в нашей стране было реализовано 717,3 тыс. новых легковых автомобилей – в 1,5 раза больше, чем в январе – сентябре 2022-го. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ