АВТОВАЗ вышел на максимальный темп производства

АВТОВАЗ продолжает наращивать темпы производства новых автомобилей LADA. Несмотря на возросшее санкционное давление, в третьем квартале 2023 года выпущено более 118 тыс. машин, что в 1,7 раза выше объемов производства во втором квартале, сообщает пресс-служба предприятия.

С сентября 2023 года все три производственные линии в Тольятти переведены на максимальный темп работы. По сравнению с августом, выпуск автомобилей в сентябре увеличился на 17% (с 39891 шт. до 46909 шт.). Как отмечают на АВТОВАЗе, текущий объем производства позволяет удовлетворять спрос на рынке и поддерживать наполненность складов дилерских центров.

«На сегодняшний день АВТОВАЗ готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства. Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые АВТОВАЗ не имеет влияния – к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций», – заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе АВТОВАЗ завершил производство LADA Largus в Тольятти, выпустив «прощальную» партию из 650 автомобилей. В это число также вошли машинокомплекты для наладки технологического оборудования на производственной площадке в Ижевске, а также для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана на этом предприятии до конца нынешнего года.

Ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года. Перенос производства LADA Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, Линия №1 будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей. Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели.

Фото: АВТОВАЗ