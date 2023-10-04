АВТОВАЗ в сентябре увеличил продажи на 76%

АВТОВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке 36231 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – на 75,5% больше, чем годом ранее. Как отмечается, это лучший результат за последние два года. По итогам девяти месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 242552 машины, что на 96% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в сентябре остается LADA Granta, чья реализация, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году на 48,4% и составила 19913 автомобилей. Это новый рекорд продаж с момента старта производства бюджетного семейства. Второе место в объеме продаж занимает флагманская LADA Vesta с показателем 7301 машина (рост в 5,8 раза), что стало максимумом для модели с марта 2022 года. Внедорожник LADA Niva Travel разошелся тиражом в 4295 экземпляров – в 3,3 раза больше, чем в сентябре 2022-го. А Niva Legend показала лучший результат с 2014 года – 4070 единиц (рост в 1,9 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи «заряженных» автомобилей LADA Granta Sport, которые теперь предлагаются в двух типах кузова – седан и лифтбек. Стоимость LADA Granta Sport в кузове седан составляет 1 млн 249 тыс. 900 рублей, в кузове лифтбек – 1 млн 289 тыс. 900 рублей.

Фото: АВТОСТАТ