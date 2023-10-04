В России появятся электромобили Rising

Компания Electrocars заключила соглашение о прямых поставках люксовых электромобилей бренда Rising, за разработку и сборку которых отвечает крупнейший автопроизводитель КНР – SAIC Group. В ноябре у российских дилеров станут доступны две новейшие модели марки: лифтбек бизнес-класса Rising F7 и кросс-купе Rising R7 в максимальных комплектациях, сообщает пресс-служба Electrocars.
Лифтбек имеет следующие габариты: 5 000 мм в длину, 1 953 мм в ширину и 1 494 мм в высоту при колесной базе 3 000 мм. Внешний облик автомобиля отличают динамичный силуэт с тонкой Rising F7 светодиодной оптикой и скользящей линией крыши.
В салоне Rising F7 установлен единый кластер из трех экранов с общей диагональю 43 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный монитор диагональю 8 дюймов. Стоит также отметить акустическую систему Dirac с 16 динамиками, а также комфортные сиденья, которые выделяются самой длинной в классе подушкой.
В движение Rising F7 приводят два электромотора мощностью 544 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. С их помощью он разгоняется до 100 км/ч за 3,7 сек. Питает электромобиль тяговая батарея емкостью 90 кВт-ч. Полного заряда аккумулятора ему хватает на 600 км запаса хода.
Кросс-купе Rising R7 имеет следующие габариты: 4 900 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 655 мм в высоту при колесной базе 2 950 мм. Внешний облик автомобиля отличают узнаваемый дизайн светодиодной оптики и крупные легкосплавные диски диаметром 21 дюйм. Безрамочные двери автомобиля оснащены скрытыми дверными ручками и доводчиками.
В салоне Rising F7 расположен единый блок из трех экранов с диагональю 43 дюйма. Они дополнены проекцией на лобовое стекло с дополненной реальностью. Стоит также отметить искусно подобранные материалы и звуковую систему BOSE на 14 динамиков.
В движение Rising F7 приводит силовая установка, аналогичная используемой в лифтбеке F7. Ее мощность и крутящий момент составляют 544 л.с. и 700 Нм соответственно. Динамичный кросс-купе разгоняется до 100 км/ч за 3,8 сек. А полного заряда батареи емкостью 90 кВт-ч хватает автомобилю на 606 км запаса хода.
Фото: Rising