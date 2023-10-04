В России появятся электромобили Rising

Компания Electrocars заключила соглашение о прямых поставках люксовых электромобилей бренда Rising, за разработку и сборку которых отвечает крупнейший автопроизводитель КНР – SAIC Group. В ноябре у российских дилеров станут доступны две новейшие модели марки: лифтбек бизнес-класса Rising F7 и кросс-купе Rising R7 в максимальных комплектациях, сообщает пресс-служба Electrocars.

Лифтбек имеет следующие габариты: 5 000 мм в длину, 1 953 мм в ширину и 1 494 мм в высоту при колесной базе 3 000 мм. Внешний облик автомобиля отличают динамичный силуэт с тонкой Rising F7 светодиодной оптикой и скользящей линией крыши.

В салоне Rising F7 установлен единый кластер из трех экранов с общей диагональю 43 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный монитор диагональю 8 дюймов. Стоит также отметить акустическую систему Dirac с 16 динамиками, а также комфортные сиденья, которые выделяются самой длинной в классе подушкой.

В движение Rising F7 приводят два электромотора мощностью 544 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. С их помощью он разгоняется до 100 км/ч за 3,7 сек. Питает электромобиль тяговая батарея емкостью 90 кВт-ч. Полного заряда аккумулятора ему хватает на 600 км запаса хода.