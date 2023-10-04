О чем расскажут спикеры форума «CarX: революция в автобизнесе»?

Список спикеров, которых 10 - 11 октября услышат участники форума «CarX: революция в автобизнесе», продолжает пополняться. На сегодняшний день организатор - аналитическое агентство «АВТОСТАТ» - рассекретил уже около 40 фамилий тех, кто будет выступать на этом масштабном мероприятии, рассказывать об отмеченных трендах, щедро делиться своими наработками. Все это лидеры автомобильного рынка, ключевые игроки различных направлений автомобильного бизнеса, руководители компаний, которым даже сложные времена не мешают добиваться успехов.

В числе приглашенных гостей - много друзей и партнеров агентства «АВТОСТАТ»: независимые эксперты и маркетологи, банкиры и представители автопрома, руководители IT-компаний и менеджеры по развитию бизнеса. Но будут и новые имена – знакомьтесь с новыми лидерами и новыми проектами!



Двухдневная программа форума насыщена яркими актуальнейшими выступлениями. Текущей ситуацией в автопроме и перспективой развития своих производств поделятся Александр Мигаль (автозавод «Москвич»), Руслан Шевченко (АТОМ), Василий Чеботарев (Моторинвест). «Тенденции экспорта и планы развития на рынке России» - так звучит тема, заявленная Ли Фэном (гендиректор компании ТВК автомобилей и техники «Гринвуд», директор направления прямых поставок из Китая).

Представители дилерского и дистрибьюторского сообщества расскажут о своем видении сегодняшних реалий, связанных с продажей автомобилей (Вячеслав Жигалов, РОАД; Константин Болдырев, Автотека; Динар Мухамадиев, Автохаб и другие). Солидный блок выступлений связан с новыми финансовыми инструментами авторынка (Денис Мусиенко, Тинькофф; Ольга Габеева, Открытие Авто; Вячеслав Якубчик, Росбанк Авто). Александр Корнев (Автолизинг) поделится своими наблюдениями над тем, как конкуренция между «китайцами» в России сегодня влияет на рынок автолизинга, а Ольга Васильева (Д2 Страхование) - о том, как меняются клиенты автострахования, а вместе с ними и страховой бизнес в целом.



И это все - лишь малая часть обширной программы первого дня форума. Но будет и второй день - с конкурсами (холдинг года, бренд года, лучший IT-проект года), полезными кейсами от практиков, развлекательной программой и невероятными возможностями для продуктивного общения с коллегами и экспертами.



Два дня супермасштабной деловой программы - приходите! Вход - по пригласительным билетам агентства «АВТОСТАТ».

За приглашением - добро пожаловать на официальную страницу форума!