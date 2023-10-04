Стали известны объемы господдержки спроса в автопроме в 2024 году

Субсидии на льготные автокредиты и лизинг, а также на поддержку производителей газомоторной техники в следующем году планируются на уровне 17,3 млрд рублей. Еще 13,1 млрд рублей могут быть направлены на госзакупки техники у российских автопроизводителей, говорится в проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов, с которым ознакомилось агентство «Интерфакс».

Предполагается, что в 2025 – 2026 гг. объем господдержки спроса в отрасли вырастет. Так, на льготные автокредиты в эти годы закладывается 18 млрд рублей и 19,7 млрд рублей соответственно, на льготный лизинг – по 4 млрд рублей, на газомоторку – по 3,7 млрд рублей. Вместе с тем, на госзакупки пока заложено лишь 2,1 млрд рублей в 2025 году, на 2026 год средства пока не расписаны.

Таким образом, проект федерального бюджета РФ на следующую трехлетку предполагает финансирование основных действующих мер господдержки спроса на продукцию российских автопроизводителей в объеме более 83,5 млрд рублей, включая также госзакупки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг РФ планирует закупить автомобили LADA Aura, производство которых АВТОВАЗ должен запустить во втором полугодии 2024 года, для нужд чиновников. В свою очередь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что поручение президента РФ Владимира Путина о замене автомобилей для чиновников с иностранных на российские будет исполняться беспрекословно.

Напомним, в ходе Восточного экономического форума глава государства сообщил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся. Ранее Владимир Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили, соответствующий доклад должен быть представлен 1 февраля 2024 года.

Фото: АВТОСТАТ