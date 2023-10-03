Средняя цена автомобиля с пробегом превысила 1,5 млн рублей

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в сентябре 2023 года составила 1 млн 543,4 тыс. рублей. Таким образом, по данным агентства «АВТОСТАТ», этот показатель впервые преодолел отметку в 1,5 млн рублей.

Цены на автомобили с пробегом в нашей стране непрерывно растут с апреля нынешнего года. Так, по отношению к августу подержанные легковые машины подорожали в среднем на 5% или на 75 тысяч рублей.

Если же сравнивать текущий показатель с тем, что был год назад (в сентябре 2022-го), то с тех пор средняя цена б/у машин выросла на 23%, т.е. на 289 тысяч рублей. Иными словами, за год автомобили с пробегом в России стали дороже примерно на четверть.

Более подробную информацию об актуальной стоимости подержанных легковых автомобилей можно найти в нашем обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ