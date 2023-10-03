«Росатом» откроет в Москве производство тяговых батарей

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» и ГУП «Мосгортранс» заключили первый в России контракт на поставку тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, предусматривающий инвестиционные обязательства по созданию производства данной продукции.

Мощность нового предприятия «Росатома», которое разместится в селе Красная Пахра (Троицкий административный округ Москвы), составит 4 ГВт-ч в год (суммарная емкость выпускаемых устройств), сообщает пресс-служба госкорпорации. «Гигафабрика» начнет выпускать свою продукцию в 2025-2026 гг. и выйдет на проектные мощности – 50 тыс. аккумуляторов в год.

Как отмечается, потребность Москвы в современном электротранспорте с каждым годом неуклонно растет. Столичный перевозчик «Мосгортранс» планирует полностью перейти на российские электробусы, а автозавод «Москвич» в ближайшие годы начнет производить электромобили из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе. Согласно контракту, «Росатом» обеспечит поставку тяговых аккумуляторных батарей для более чем 5 тыс. электробусов Москвы. Кроме того, современными батареями с нового производства планируется оснастить 150 тыс. электромобилей «Москвич».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автомобильный завод «Москвич» начал разработку электромобиля на собственной универсальной платформе, серийную версию которого планируется представить к 2025 году. В настоящее время предприятие выпускает электрический кроссовер под названием «Москвич 3e».

Напомним, в рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах, производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Фото: М.Мишина, пресс-служба мэра и правительства Москвы