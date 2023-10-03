«Соллерс» получит льготный заем на локализацию производства трансмиссий

Дочернее общество ПАО «Соллерс» – «Соллерс Производство Трансмиссий» – получит льготный заем в размере 564 млн рублей на локализацию производства 6-ступенчатой механической коробки передач на индустриальной площадке Заволжского моторного завода. Привлеченные средства займа ФРП будут направлены на закупку оборудования для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также серийной литейной оснастки, сообщает пресс-служба производителя.

Группа «Соллерс» запустит серийное производство МКПП в Заволжье во втором квартале 2024 года. На предприятии будет осуществляться сборка и тестирование МКПП, планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП.

Общий объем производства по проекту составит 7 тыс. штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тыс. штук в год. Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании – установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили. По итогам реализации проекта будет создано около 100 рабочих мест.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», инвестиции группы «Соллерс» в развитие производства в 2023 году составят около 3,5 млрд рублей. По словам заместителя гендиректора компании Зои Каики, уточнив, что эта цифра включает в себя ключевые проекты по запуску полного цикла производства Sollers Atlant и Argo, инвестиции в локализацию дизельных двигателей и КПП, а также программу импортозамещения на УАЗе.

Напомним, в этом году «Соллерс» перешел на производство полного цикла автомобилей Sollers Atlant на мощностях завода «Соллерс Алабуга», а также запустил полномасштабное производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo на новом предприятии «Соллерс Карго» в Ульяновске. Кроме того, группа приступила к реализации проекта по производству семейства дизельных двигателей на заводе двигателей в ОЭЗ «Алабуга» и запустила проект по организации производства трансмиссий на площадке Заволжского моторного завода. Ульяновский автозавод начал производство флагманской модели УАЗ «Патриот» с модернизированной задней подвеской.

Фото: «Соллерс»