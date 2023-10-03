АВТОВАЗ расширяет список оснащения LADA Vesta

АВТОВАЗ 5 октября 2023 года возобновит выпуск LADA Vesta с двухцветной окраской кузова, а также расширит список комплектаций флагманского семейства.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, окраска крыши и корпусов зеркал в черный цвет теперь доступны для комплектации Techno. В список оснащения этой версии, а также в комплектацию Enjoy дополнительно включена камера заднего вида, позволяющая уверенно и безопасно маневрировать в тесных городских условиях. В комплектации Life расширен функционал аудиосистемы – она дополнена микрофоном с функцией hands-free.

Стоимость LADA Vesta в комплектации Life составит от 1 млн 500 тыс. 900 рублей, Enjoy – от 1 млн 560 тыс. 900 рублей, а Techno – от 1 млн 702 тыс. 900 рублей. Как отмечается, цена базовой версии LADA Vesta остается без изменений с момента старта продаж в мае 2023 года и составляет 1 млн 239 тыс. 900 рублей.