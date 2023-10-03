АВТОВАЗ расширяет список оснащения LADA Vesta

АВТОВАЗ 5 октября 2023 года возобновит выпуск LADA Vesta с двухцветной окраской кузова, а также расширит список комплектаций флагманского семейства.
Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, окраска крыши и корпусов зеркал в черный цвет теперь доступны для комплектации Techno. В список оснащения этой версии, а также в комплектацию Enjoy дополнительно включена камера заднего вида, позволяющая уверенно и безопасно маневрировать в тесных городских условиях. В комплектации Life расширен функционал аудиосистемы – она дополнена микрофоном с функцией hands-free.
Стоимость LADA Vesta в комплектации Life составит от 1 млн 500 тыс. 900 рублей, Enjoy – от 1 млн 560 тыс. 900 рублей, а Techno – от 1 млн 702 тыс. 900 рублей. Как отмечается, цена базовой версии LADA Vesta остается без изменений с момента старта продаж в мае 2023 года и составляет 1 млн 239 тыс. 900 рублей.
Внешний вид рестайлинговой LADA Vesta отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.
LADA Vesta NG штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой АБС. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и управлением на руле, 17-дюймовые легкосплавные диски колес и др.
Моторная LADA Vesta NG на сегодняшний день включает 8-клапанный двигатель 1,6 л мощностью 90 л.с., а также более производительный 16-клапанный мотор, развивающий 106 л.с. Оба силовых агрегата работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Фото: АВТОВАЗ